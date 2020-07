UN Almería desconocido

Tengo que confesar que me llegó al alma la frase de Mario Silva "pedir disculpas a la afición", después de la derrota en jueves en Montiliví ante el Girona. Y es que Mario sabe y es consciente de lo que la afición está sufriendo en estos momentos. Una afición tremendamente ilusionada con las perspectivas creadas tras el confinamiento y que de un tiempo a esta parte cada partido se está convirtiendo en un auténtico calvario, un sufrimiento, un sinvivir, ante lo que el equipo está ofreciendo en este tramo tan decisivo de las temporada. El equipo no va. Y el propio Mario Silva lo reconoció, apelando a la falta de contundencia y a la urgencia de ganar como sea, de recuperar sensaciones y de tranquilizar a un entorno que cada vez está más de uñas.

No es normal lo que le está pasando. A este Almería no lo conoce ni la madre que lo parió. Y para colmo, regalando puntos y no es que este muy sobrado precisamente de ello.

¿Le está pudiendo la presión al equipo? ¿Qué es lo que no se está haciendo bien?. Son algunas de las preguntas que se hacen los aficionados, sufridores ellos -no hay temporada sin sufrimiento- al ver como su equipo se descuelga peligrosamente en la clasificación viendo, además, como las distancias con los puestos de ascenso directo empiezan a ser casi inalcanzables, después de una temporada en la que siempre ha estado ahí, agarrado a la zona de ascenso directo y a un paso de ella.

Pero ahora el equipo transmite inseguridad, y lo que es más peligroso de cara a los rivales, es un equipo que está perdiendo fuelle y se muestra frágil ante la adversidad y eso no es bueno de cara a la recta final del campeonato liguero.

Entiendo que Mario Silva y su grupo de colaboradores hacen todo lo que pueden para revertir la situación pero ¿qué parte de culpa tienen los jugadores? Algunos ya están siendo señalados por la afición y eso demuestra la desconfianza que están creando, no entendiendo el por qué antes hacían las cosas bien y ahora no.