Un Almería "muy gallego"

Londres, 31 de enero de 2019. Estimado Navarro, este Almería es como lo que se dice de los gallegos en una escalera, no se sabe si sube o si baja. Ahora se encuentra en mitad de la tabla, tan lejos y tan cerca del ascenso como del descenso. Parece estar en una coyuntura en la que no sabe muy bien qué camino seguir, si mira hacia arriba o hacia abajo. El partido en La Rosaleda puede ser clave a la hora de descolgarnos de la zona alta, o no. Visitamos un equipo que no fue mejor en la primera vuelta y al que doblegamos en Copa en un encuentro que supuso un punto de inflexión para la moral del cuadro almeriense. El Málaga, sin ser muy convincente, sí que está en la zona alta que le corresponde por presupuesto y jugadores, pero si algo ha demostrado este Almería, es que es capaz de tutear a cualquiera. En realidad, tengo ganas de ver el partido de mañana y ver qué planteamiento y once pone en liza FF. Debe haber algunos cambios. PD: ¿Hay algún motivo por el que René no haya renovado ya?