Un Almería internacional

La UD Almería está viviendo una revolución desde que el 2 de agosto el jeque saudí Turki Al-Sheikh se hiciera con la propiedad de la entidad indálica, adquiriendo la totalidad de las acciones que estaban en manos de Alfonso García Gabarrón. Un aterrizaje que ha puesto a los rojiblancos en el foco mediático. Con el cambio de máximo mandatario, los urcitanos se encuentran en plena expansión, contando desde hace no mucho con perfiles oficiales en Twitter en árabe, japonés e inglés, buscando expandirse en el mercado internacional. Un plantel rojiblanco que posee cada vez más futbolistas con nacionalidad distinta a la española, mientras el filial de Esteban Navarro, el cual ha perdido a dos de sus pilares como el extremo de Gerena Sergio Pérez y el almeriense Javi Moreno, no parece preocupar a los nuevos dirigentes. Uruguay, Brasil, Argentina Camerún, Nigeria, Francia, Bélgica y Serbia son los países de los que son originarios los integrantes del plantel urcitano desde que el pasado viernes recalase en Almería el mediapunta Valentín Vada procedente del Girondins francés. Una lista a la que se podría unir la vecina Portugal con la presencia de Pedro Emanuel en el banquillo indálico. Un mercado luso del que proceden fichajes como el central Maras y el medio Petrovic, y por el que también pasó el lateral diestro Iván Balliu, primera incorporación de la nueva era. Pasando a otro aspecto, el conjunto unionista ha presentado a su mascota oficial, un león llamado Rozam, cuya llegada ha sentado bien entre gran parte de la parroquia almeriense. Pero es evidente que, más allá de la casaca rojiblanca, no se identifica en absoluto con esta provincia del sureste español. ¿Qué fue de Indalete? Una mascota creada con motivo de los Juegos Mediterráneos de 2005 y que se coló en las vidas de los almerienses con uno de los mayores símbolos de la provincia.