El Almería no necesita otro delantero

El balance anotador del equipo rojiblanco en esta pretemporada creo que empieza a ser más que preocupante. Sin tener en cuenta el partido frente al Águilas, donde los rojiblancos se desmelenaron y vieron puerta con cierta facilidad, en el resto de encuentros les has costado muchísimo ver portería y esto, desgraciadamente, no es nuevo para un plantel que ya la temporada pasada las pasó canutas por no tener a un rematador que le garantizara, como mínimo, al menos una cifra de dos números en cuanto al número de goles que podía hacer. Y digo bien, un "rematador", porque visto lo visto, el Almería no necesita firmar otro delantero. Tiene ya bastantes, como tenía la temporada pasada, pero lo que no tiene es un rematador o un finalizador. Seguir buscando gente que llegue desde fuera es absurdo, ya que los tiene en la plantilla, pero lo que no tiene es un jugador que haga goles. Es cierto que está Sekou, pero no deja de ser un futbolista que no sabemos qué nivel puede dar en Segunda División. En Tercera, sin jugar toda la temporada, hizo muchísimos goles, y eso lo lleva en su ADN, y, además, cuenta con la bendición de Fran Fernández, pero creo que no es suficiente. Caballero demostró la temporada pasada que no es un nueve goleador, como tampoco lo fue la anterior en su etapa con el Lugo, donde fue más veces suplente que titular, y gozó de un sinfín de oportunidades para reivindicarse, para devolverle al club la confianza que en él había depositado el Almería, pero sus números no salieron y es un jugador que no está al nivel, al menos en el Almería, para ser el delantero goleador o referencia del equipo. De ahí que me sorprenda al escuchar a Corona cuando no ve prioritario buscar un goleador, cuando ya la temporada pasada, precisamente por el desatino a la hora de elegir a los nueve que trajo para el Almería, no funcionaron y eso lo pagó caro el equipo, ya que tener delanteros con un balance tan pobre de acierto, no son delanteros para la LFP.