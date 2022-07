El Almería necesita un plan c

El Almería necesita un equipo C donde tengan cabida los jugadores que acaban su etapa como juvenil y que no parecen tener sitio en el B, algunos de ellos con muchas temporadas a sus espaldas y en sus piernas que de repente ven cortada su etapa como jugador del Almería al alcanzar su etapa como jugador senior. Habrá quien entienda que ese salto de categoría, de División de Honor Juvenil a Tercera puede ser muy grande y ese escalón no es fácil de llevar. Y este asunto no es de hoy. Esto se lo lleva encontrando el Almería en las últimas temporadas, donde no encuentra acomodo para esos jugadores que acaban su etapa como juvenil, algunos con contrato en vigor y otros con muchos años en el club y que de la noche al día se ven fuera de un club, alguno de ellos, donde han crecido futbolísticamente. Ese salto de categoría sería menos traumático para ellos si el club activara un equipo C, donde esos jugadores dieran sus primeros pasos como jugadores sénior y allanaran aún si cabe más su camino hacia el filial. Mucho se ha hablado y se seguirá hablando del espejo donde se quiere ver en un futuro no muy lejano el Almería, como es el Villarreal, pero esa estructura de cantera está aún muy lejos de la del Almería. En el Villarreal si algún jugador no tiene sitio en el equipo B, le buscan una salida hacia un filial, donde les permite seguir su crecimiento y evolución, pero no ponen el punto y final a su etapa como futbolista. Un equipo C, si no directamente, si poder alcanzar un acuerdo de filialidad con algún equipo que permita a esos jugadores seguir creciendo bajo el paraguas del Almería. No es normal que de una temporada para otra se haga un equipo prácticamente nuevo para el filial, y muchos de los jugadores que han estado en las bases del conjunto rojiblanco, ya no cuenten. Con un C Habría más sitio para jugadores de la tierra, cada vez con menos presencia en el Almería. Observamos cómo jugadores que han pasado por las bases del Almería acaban recalando en otros clubes de la LFP.