Almería necesita una transición energética y justa

Este sábado se conmemora el día Mundial del Medio Ambiente y unido a esto las palabras Transición Energética Justa cobra más importancia en nuestra provincia, donde la transición no es JUSTA. El 21 de mayo, se publicó la Ley 7/2021 de "cambio climático y transición energética", con la que se pretende responder al compromiso asumido por España en el proceso de descarbonización y lucha contra el cambio climático. Además, se presenta como una oportunidad de modernización, así como un medio que facilite una distribución equitativa de la riqueza a través del proceso de descarbonización, TRANSICIÓN ENERGÉTICA.

El objetivo de la Ley es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y la apuesta por las energías renovables y eficiencia energética. Hay que descarbonizar la economía, pero no solo eliminando los combustibles fósiles, sino apostando por la aplicación de la tecnología digital a todos los sectores, como el energético, el impulsar al sector de movilidad sostenible, el uso eficiente de la energía en edificios, en los hogares, la gestión correcta del patrimonio natural; en definitiva, la lucha contra el cambio climático.

Esta Ley, quiere impulsar la movilidad sin emisiones, como la eléctrica, con la instalación de puntos de recarga eléctrica en gasolineras, zonas de aparcamiento y residencias. Impulsar el transporte ferroviario, marítimo y los puertos con cero emisiones. En definitiva, una transición hacia una economía verde y JUSTA. ¿Y cómo afectará esto a la provincia? Almería tiene una economía basada principalmente en la agricultura y su comercialización, en la hostelería, en el sector de la extracción y exportación de la piedra y sus derivados, sectores todos ellos que están muy afectados por esta transición. También contamos con dos centros de investigación de referencia nacional e internacional como son la Plataforma Solar de Almería y el Observatorio Astronómico de Calar Alto. Y si hablamos de patrimonio natural y ejemplo de gestión, contamos con 2 parques naturales, el de Sierra de María-Los Vélez y el marítimo-terrestre de Cabo de Gata-Níjar.

Por todo esto, si queremos conseguir una Transición Energética Justa, tenemos que aprovechar este proceso para impulsar económicamente la provincia, tenemos que ser la vanguardia no solo en invertir e impulsar en nuevas plantas de energía de cero emisiones, como la solar y la eólica, sino que debemos conseguir que sea nuestra provincia el lugar que elijan las empresas para desarrollar e implementar estas tecnologías. Contamos con un Parque Tecnológico que a día de hoy sigue muy lejos de las expectativas esperadas. Y estamos sufriendo en la comarca de Carboneras un proceso crudo de Descarbonización con el cierre de la Central Térmica de Endesa, donde a menos de 30 días del cierre, cientos de empleados de las empresas auxiliares están olvidados de esa JUSTA TRANSICIÓN.

Esta Ley marca que hay que acompañar este proceso de descarbonización con un paquete de medidas impulsadas por las distintas administraciones y sector privado, de modo que se maximice el aprovechamiento de las oportunidades y se minimicen los efectos negativos, pero a día de hoy, de esto no se sabe nada. También para ser JUSTA, hay que impulsar nuevas competencias digitales, especialmente dirigidas a los trabajadores/as de los sectores que puedan estar más afectados, y cuyos puestos puedan ser reemplazados por tecnologías emergentes, como están sufriendo en este caso los trabajadores/as de las empresas auxiliares de Endesa. Así no se hace una Transición JUSTA.

Almería sigue estando en el vagón de cola para la clase política, mientras vemos como en otros territorios como en Galicia, todas las administraciones y todos los políticos suman esfuerzos para que esta transición sea JUSTA, y aquí se olvidan de sus ciudadanos y no exigen lo que nos pertenece. De nuevo somos, una Isla abandonada en medio del mar.

Podemos aprovechar nuestro potencial para conseguirlo, podemos liderar un cambio de modelo económico y podemos hacerlo sin dejar a nadie atrás, en definitiva hay que apostar por una Transición Energética y JUSTA.

Por el bien de la provincia, esperemos que no solo las distintas administraciones y sector privado se pongan las PILAS, si no que sean responsables y cumplan con planes de inversión y proyectos hacia esta transición, de lo contrario, NO será JUSTA.