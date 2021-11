Este Almería de récord

Lo que en estas primeras diecisiete jornadas de campeonato de Liga está haciendo el Almería es la leche. Creo que ni los más optimistas del club se podían imaginar que a estas alturas de campeonato el equipo liderara la tabla clasificatoria con una distancia brutal con relación a sus perseguidores. Nadie lo podía pensar, y menos ante las dudas que generó el equipo de Rubi tras las tres primeras derrotas del campeonato. Este Almería de Rubi ha batido los registros de José Gomes, superando a un técnico, el luso que con su libro de estilo llevó al equipo hasta el agotamiento físico y psíquico y cuyo libro habrá quedado en la biblioteca del club como recuerdo de su paso por el vestuario rojiblanco y poco más. No habrá que echar mano nunca más de él. ¡Ayyyy, qué tiempos pretéritos! Cuando vinieron los tiempos de vacas flacas o para entendernos mucho mejor, los resultados deportivos no acompañaban, el club, aconsejado por no se sabe quién, cerró la boca de los jugadores a la afición, prohibiéndoles pasar por la sala de prensa para conocer sus opiniones, sus inquietudes, sus sensaciones... y la cosa no fue mejor. ¡Perder cinco o diez minutos de su maravilloso tiempo! ¿Cómo se iban a exponer los jugadores a eso? Ya digo que el libro de estilo de esa temporada, con todo lo que rodeó al primer equipo, mejor dejarlo guardadito y no tocarlo más. Ahora los jugadores hablan, y no pasa nada. Hablan para la afición, para su afición que está loca por escucharles y no pasa nada porque pierdan cinco minutos de su vida y no todos uno cada día y no pasa nada. En fin, pelillos a la mar y como decía antes este Almería ha puesto la velocidad de crucero y no sabemos hasta donde le llevará. ¿Qué habrá días malos esta temporada? Claro que sí e incluso hasta rachas malas pero este equipo, a diferencia de otras temporadas, parece estar tocado con una varita mágica y todo lo bueno le pasa.