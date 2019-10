El Almería es el rival de moda

Ha sido un día malo para la Unión Deportiva. Pero también ha sido un día bueno, diría que extraordinariamente bueno, para un Sporting que hasta el momento de enfrentarse al Almería tan solo había logrado una victoria en ocho jornadas. Además, venían los gijonenses de disputar dos flojos partidos a domicilio. Cuando ocurre algo anormal hay que preguntarse el porqué. ¿Jugó tan mal el Almería? ¿Disputó el Sporting un partido antológico, de los que solo salen una vez en una temporada? ¿Se juntaron ambas circunstancias? Es difícil acertar, el fútbol es un juego y a la vez las opiniones no dejan de tener un componente subjetivo, pero coincido con Pedro Emanuel tras escuchar su rueda de prensa al término del choque. Cuando todavía ni había pasado un cuarto de hora y después de errar Corpas el 0-1 (vaya partidito el suyo) en una jugada relativamente clara, sin apenas poder fijar las botas en el césped se sucedieron dos tantos seguidos en contra, con mala fortuna en el primero (remata Babin entre nada más y nada menos que Maras y Owona y luego cae el balón a los pies del otro central gijonés, Marc Valiente) y despiste en el segundo (nadie siguió a Babin en la defensa en zona que siempre ordena Emanuel). Afrontar a partir de ese momento un nuevo encuentro con un Sporting jugando como un equipo de Champions, por rapidez, precisión y confianza, resultó ser una losa insalvable, si además destapan el tarro de las esencias con dos tantos más de cine. Hay quien habló de un Almería rayano en el ridículo, pero no se tiene en cuenta el acierto y la disposición de un rival que le salió todo, de cabo a rabo. Sí, cuando algo comienza torcido los desajustes salen a relucir, pero vuelvo a recalcar, dando respuesta a una de las preguntas lanzadas al aire con anterioridad, que gran parte del posterior desarrollo del juego vino mediatizado por una situación anómala con los dos goles encajados. La hoja de ruta de este Almería no debe variar ni un ápice, máxime cuando a día de hoy se sigue estando en puestos de ascenso directo. Es imposible que en cada partido de los venideros al adversario de turno le salga el partido de la temporada, como hasta el momento le ocurrió al Sporting, aunque hay que tener en cuenta algo que desde estas líneas se repite en cada escrito, y es la concentración de los contrarios al enfrentarse al poderoso Almería del jeque, como se le suele conocer más allá de nuestras fronteras provinciales. Lo penoso es leer o escuchar a "almerienses" manifestándose en la misma línea de aficiones rivales, como si odiaran a la tierra que les vio nacer o que les da de comer. Repugnante, por ser fino. El próximo domingo un nuevo choque ante un rival necesitado y que querrá derrotar a ese Almería que genera tantas envidias. Pero ese Almería, que sigue en ascenso, a seis puntos del Sporting, demostró como quien dice anteayer que sabe maniatar al contrario y que dispone de una gran plantilla. Sin ir más lejos por contar con Coric, a quien se le debe dar confianza, pues tiene toda la pinta de llegar a ser la estrella de esta larga y complicada Segunda División.