Después del vergonzante espectáculo de Montilivi, solo cabe una pregunta, bajo la opinión de este periodista. La cuestión pasa por saber si la UDA ha tocado fondo como visitante o si la tropa de Rubi aún será capaz de sorprender al respetable con un bochorno aún más sonrojante. Parece difícil, pero todo es posible en el mágico deporte del fútbol. Resulta harto improbable jugar peor, pero nada es imposible. Se puede perder de muchas formas, pero no de cualquier manera. Si el Girona, un equipo recién ascendido como la UDA, fue capaz de hacerle un set a los unionistas, la visita del Barça, líder intratable, se antoja algo quimérico y toda una amenaza. Se supo ayer que Turquía y Siria siguen temblando. El temblor de la UDA y de su afición, su versión más fiel y no los chaqueteros de siempre, es de miedo por lo que puede pasar. Destrucción sobre destrucción. Puede caer la del pulpo a poco que los azulgranas se lo propongan y estén finos como acostumbran. La defensa rojiblanca es un junco que se bambolea a poco que sople el viento del equipo visitante. La zaga cae en el error de mirar tan solo al balón y desatender al rival de turno. Los balones desde las bandas son como las concertinas de la valla de Melilla, cortan hasta la respiración. El equipo se dejará la vida sobre el césped el domingo y firmará una derrota moral, esas que no suman en la clasificación, no tengo dudas. El Barça es al único equipo al que la Unión Deportiva aún no ha ganado. El reto es bonito, pero me da que inalcanzable en estos momentos. Lo siento pero me temo lo peor. Llevo dos décadas en la capital y se ve que la provincia me ha inoculado su histórico negativismo. Es como la herencia de los padres, quienes te dejan lo bueno y malo. Ojalá esté errado. Sería un buen regalo de cumpleaños, sin duda.