Londres, 26 de marzo de 2020. Estimado Navarro, aquí se cumple el tercer día de confinamiento al estilo inglés (puedes salir a hacer ejercicio al parque, a pasear con la familia, el metro lleno…). Tuve que ir a trabajar el martes y mi sorpresa fue mayúscula al comprobar que esto del Coronavirus no se lo toman muy en serio, ya que el parque al lado de mi casa estaba tan lleno como un domingo con buen tiempo. Nosotros, que estamos sufriendo desde la distancia la crisis en España, sí intentamos cumplir a rajatabla el confinamiento el estilo español. Por eso puedo entender que a estas alturas, a más de uno se le empiece a hacer cuesta arriba. El Almería, que no para de tuitear, está enseñándonos vídeos de cómo los futbolistas siguen trabajando. Ayer fue el turno de Corpas y el hashtag #AlmeríaEnCasa. Como hay tiempo que matar, se me ocurre sugerirle al club que suba partidos históricos, entrevistas o reportajes con leyendas del club y hasta, por qué no, concursos y entrevistas de los aficionados a los jugadores.