Llevo un tiempo en el que utilizo, quizás en exceso, el concepto almeriensismo. Lo suelo escribir para llevar al texto vivencias relacionadas con mi querida provincia. Incluso para ir un paso más allá. Realmente, como me dijo hace unos días un buen amigo, almeriensismo lo es todo. Aunque no al pie de la letra. Por ejemplo, lo que vimos el curso pasado con el filial no se ajusta a ese término. Es más, no hay ni rastro de él. Uno de los grandes lastres que ha sufrido este conjunto en esta última etapa es el desapego de una afición que no conectaba con un plantel desangelado. Con la llegada de Alberto Lasarte se abre una nueva era. No hay valor más seguro que apostar por alguien que conoce el club a la perfección. Alberto se identifica como nadie con el Almería, y hace que los suyos se impliquen echando el resto. La afición acaba viéndose reflejada en sus equipos y el nombre de unión, que va por delante de la nomenclatura completa del Almería, seguro que tendrá su continuidad en el filial. Escuchar a Alberto es la metadona que necesita cualquier aficionado. Es sentir. Es vivir. Es disfrutar. Lo pude comprobar en León, cuando los chicos hicieron historia en la fase final de la Copa del Rey. Porque almeriensismo también son Marcos Peña, Rachad Fettal, Bruno Iribarne o una amplia lista de futbolistas que el curso pasado militaban en juveniles. Aquellos que estuvieron en Leganés cantaban el himno después de cada gran victoria y se sabían los cánticos de Grada Joven. Esos mismos que conocen la ciudad y, a pesar de que algunos son de fuera, ya se les ha pegado el acento de la tierra. Lo conseguido por este grupo tiene que entenderse como una oportunidad. Hay algo más importante que simplemente formar jugadores en lo meramente deportivo. Es meterles el veneno en la sangre. Es la inculcación de unos valores. Alberto Lasarte ya lo ha conseguido. Identificación y pertenencia. O lo que es lo mismo: almeriensismo.