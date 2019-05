Desde el Alquián

Si El domingo 26 va llegando y con ello la razón de ser de esta humilde columna en la que he pretendido trasladar la opinión que recojo de muchos de mis vecinos de El Alquián. Espero que los lectores valoren en lo que valen las opiniones aquí recogidas que solo pretendían dar pinceladas de los problemas de un barrio con mucha identidad y que pasa desapercibido entre los grandes problemas de nuestro municipio. Y la sensación general que se respira aquí, es la de abandono por parte de nuestro Ayuntamiento. Un abandono que se plasma en que cada vez más nos sentimos ciudadanos de segunda, en que vemos como las grandes obras vienen para quedarse sin dejar nada a cambio, solo miedo. Que vemos como muchos alquianeros se marchan a vivir al Toyo, cambiando la identidad del barrio que les vio crecer por la comodidad de una zona moderna y bien cuidada. Y cada vez que ha aparecido la columna te he pedido ayuda a ti, ADRIANA, la próxima alcaldesa. Haznos llegar al barrio los pequeños cambios, obras o proyecto, que necesitamos para no quedarnos atrás y ser parte de la ciudad del futuro que queremos. No queremos ser vecinos de primera ni de última. Y es mucho lo que tendrás que hacer, después de 16 años de parálisis y de derribo calculado de nuestro Alquián. Y tú, no eres dios Adriana, pero sabemos que lo vas a intentar y te ayudaremos a conseguirlo. Pero no es poco el trabajo que eso te va a dar, por eso perdóname Adriana y gracias por poder contar contigo.