El Alto de las Cuevas

Cualquier fin de semana. Mejor dicho, cualquier día, mañana o tarde. Ciclistas solitarios, como si fuera escapados del pelotón, o en grupetas dejan atrás la rotonda de El Toyo y se encaminan hacia la carretera del Acebuche. No tiene demasiada pendiente, el desnivel es libiano aunque se hace largo si vas con la bici de montaña. Es el comienzo de una de las rutas ciclistas más chulas que tenemos en Almería capital. Al final, el confinamiento perimetral nos obligó a muchos a conocer atajos y vericuetos de nuestros límites municipales no conocíamos. Había salido por Cabo de Gata, Sierra Alhamilla, la zona de Nacimiento o Calar Alto, pero nunca había seguido a los camiones de la basura. Y es que pasada la cárcel de Almería, a unos pocos kilómetros de Cuevas de los Medina, está la planta de reciclaje.

El puerto todavía no ha comenzado, alguna rampa para coronar la meta volante de la primera de las dos poblaciones cuevanas, pero todavía no ha hecho falta tirar de riñón. Lo bueno empieza ahora, lo bonito arranca cuando pasas el parque infantil de los Medina. Una pequeña carretera, en la que apenas caben dos coches si se cruzar de frente, pica la carretera hacia arriba. Normalmente te cruzas con algún ciclista, que se embala hacia abajo, en posición aerodinámica. No hay que esconderlo, a todos nos gusta creer que estamos en pleno Tour de Francia cuando vamos subiendo a los Úbeda. El paisaje es cien por cien almeriense: seco, con invernaderos, moscas, chicharras... Lo mejor es que no molesta ni el poniente ni el levante, mejor un alacrán venenoso que las asquerosas rachas de viento que tanto sufrimos.

Unos cuantos toboganes, un desvío hacia la izquierda y una última subida. La carretera muere en un cortijo que indica en un cartel que la zona pertenece a Retamar. Ahí levantas los brazos, como cuando el Chava ganó en el Angliru.