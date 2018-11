Londres, 8 de noviembre de 2018. Estimado Navarro, Fran Fernández aprovechó la gran remontada ante el Sporting para sacar pecho y señalar a los que en verano pusimos el grito en el cielo con la planificación. No puedo más que darme por aludido, ya que fui uno de ellos. Quiero aprovechar estas líneas para recordarle a Fran que él no fue la primera opción de Alfonso, y ese es otro punto importante a la hora de analizar una planificación que sigue sin ser justificable, sobre todo con el historial que arrastrábamos. Alfonso vendió todo lo vendible, liquidó sueldos altos y, pese a tener margen en el tope salarial, apostó por una plantilla sin experiencia. La apuesta fue muy arriesgada y los resultados no cambian mi opinión. No fue una planificación igual a la de Emery y en nada nos parecemos al Huesca, como dijo Alfonso. Pero me alegro de que el trabajo de Fran, que no me canso de destacar, y sus hombres tenga recompensa. Se puede ser muy crítico con la gestión de Alfonso y alabar a Fran y sus jugadores. No es incompatible…