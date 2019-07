Álvaro Giménez, en la encrucijada

Vaya por delante, para evitar equívocos, que considero a Álvaro Giménez un profesional como la copa de un pino, no en vano así lo avala su Pichichi del pasado curso con 20 dianas. También me dicen quienes lo rodean que es un gran tipo. No dudo de ello. El caso es que al bueno de Álvaro esos 20 goles lo han colocado en la encrucijada. Como todo profesional está en su derecho de querer mejorar económica y deportivamente. Hasta la fecha (el mercado es muy largo) no ha llegado ninguna oferta capaz de cubrir su cláusula de rescisión como exige el club, aunque sí hay equipos de Segunda interesados en firmarlo que estarían dispuestos a duplicar o triplicar su actual ficha, pero no parecen por la labor de afrontar el pago de la cláusula. El Almería, además, le ha planteado una jugosa oferta de renovación que lo convertiría seguramente en el mejor pagado del plantel y seguiría siendo estandarte para una afición que, como al capitán René, le tiene mucho aprecio. En ese contexto de inseguridad por el futuro laboral no debe ser fácil encarar el día a día y comprendo que no debe estar excesivamente cómodo sabiendo que el Almería no puede desdecirse, toda vez que al Alavés le exigió la cláusula por Rioja. Un dato más, esa cláusula, fijada al parecer en 1'5 millones de euros, es una cantidad irrisoria para el máximo goleador de Segunda del curso pasado. Llegados a este punto, mi opinión personal e intransferible es que debe ir pensándose seriamente lo de cambiar de agente. De otro modo no se explica que Juan Muñoz, que hizo 13 goles, firmase por el Leganés nada más acabar la temporada y él siga esperando destino. Me refiero al mismo representante del que dijo, cuando ya se veía Pichichi, que debía estar "frotándose las manos". Ocurra lo que ocurra, lo mejor es que se centre en los entrenamientos. Aquí la razón le asiste al club, que ha relanzado su carrera y con el que el verano pasado pactó dicha cláusula, se ponga como se ponga.