En numerosas situaciones lo más sencillo es echar la culpa al más débil, generalizando con lo que eso conlleva. Ya saben: la culpa de la gestión del coronavirus es de la población y, en especialmente de los más jóvenes, que organizan día tras día fiestas alquilando pisos. Ni en plena pandemia ni antes se generaliza aplaudiendo la conducta de quienes hacen las cosas bien, ya sea de un colectivo u otro. Porque los hay quienes dan ejemplo, incluso los que muestran una madurez impropia de su edad. Las hechuras que mostraba aún un imberbe Joaquín Fernández cuando subía al primer equipo del Almería y era entrevistado me recuerdan a las de Álvaro Viciana, entrenador de fútbol base con sus 15 años recién cumplidos. Si cualquier amigo suyo está planchando la oreja un sábado de vacaciones navideñas, él se pone la alarma a las ocho de la mañana para que le recojan e ir a ayudar a un equipo que no dirige actualmente en su particular partiducho porque ya saben que esos jóvenes que ven en redes sociales iniciándose en el peligroso mundo del chocolate son minoría. No verán cómo un adolescente sacrifica su mañana de vacaciones u otra durante el curso (teniendo que hacer un esfuerzo mayor para cumplir con sus obligaciones estudiantiles) para regalársela a críos que disfrutan dándole patadas al esférico. Álvaro Viciana representa lo que debe ser cualquier entrenador de bases, sin tener aún la licencia de conducir para hacer de taxista: conocimientos del juego, empatía y simpatía, cabeza fría, ilusión, ganas por crecer y polivalencia. Lo mismo calienta al portero que a los jugadores de campo que hace de apuntador, da una indicación técnica (si es correcta, hay que hacer caso tenga 15 o 51 años) que prepara un plan de partido. Lo mismo se encarga él en solitario o ayuda a otro técnico. Con esos argumentos y con los pies en el suelo podrá llegar más o menos lejos, pero lo que es indudable y plausible es que deja al colectivo adolescente en buen lugar.