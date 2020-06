Ambición desmedida

José María Gutiérrez, José Carlos Lazo o Petrovic han sido los últimos en sumarse a la moda de hablar del primer puesto en la UD Almería. Declaraciones ambiciosas, pero que no dejan de llamar la atención por lo que puedan encerrar tras de sí. Ni se habla de ascenso directo ni se habla, por supuesto, de playoff. O, al menos, no de cara a la galería. Primeros. Campeones. No parece valer otra cosa para la plantilla. La desmedida exigencia que Turki Al-Sheikh y su gente de confianza imprimen en el día a día -y que ya se cobró el puesto de Pedro Emanuel- mantiene en constante alerta a todo el vestuario rojiblanco, que no quiere mostrar una sola debilidad en público para no llamar la atención del jefe.

Así, resulta llamativo ver que no se habla del Huesca, cuarto clasificado empatado a puntos con la UDA, ni mucho menos del Mirandés, séptimo actualmente a ocho puntos de los andaluces. El Cádiz, a tres partidos de distancia debido al golaveraje particular, es el gran objetivo de los de Gutiérrez. Se antoja complicado que, a falta de solo once jornadas, se pudiera consumar tal remontada, aunque lo cierto es que ahora empieza una nueva liga tan comprimida que hará que el apartado físico sea clave. La joven plantilla unionista debería ser aventajada en este factor.

Esperemos que este exceso de ambición no se traduzca en ansiedad si los resultados flojean al regresar a la competición. Si se gana la liga sería fantástico, pero no es la única vía para subir. Todos nos conformaríamos con ascender en el último segundo del playoff. Supongo que Turki también.