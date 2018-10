Ambición e ilusión

Perdóname si aún me cuesta digerirlo. Cada partido parece un ejercicio de frotarse los ojos a fin de creer que lo que ves es cierto. Que no son sueños, aunque cada vez duermas menos. Bien es cierto que la conciencia le da más valor a lo antiguo, se difumina ese medidor real, pero este Almería está en un escalón muy alto de los equipos que vi con la rojiblanca. No el primero, tampoco el segundo, parece obvio. Pero sí desde que cogió un camino descendente. Es el más compacto en la plantilla con menos quilates. Curioso, aunque el fútbol siempre sorprende. Esa imprevisibilidad es la llama que no se nos apaga. Veo a una plantilla con hambre (por muy a tópico que suene), atrevida y unida. Tres ingredientes que disimulan otras carencias y que le otorgan un rendimiento excepcional. Lo decía tras el partido y lo sostengo, que no siempre es así. El crecimiento de esta plantilla se evidencia en que un punto en el Carlos Belmonte sepa a poquísimo, cuando en otros tiempos sería un botín para festejar. De allí se salió trasquilado no hace mucho. Y es un análisis que va más allá que el Albacete, con el sello de Ramis y muy bien trabajado, se quedase con 10 en la génesis del choque. Faltó la puntilla, es cierto. De ahí el agridulce sabor, pero el Almería ya no va a empatar fuera de casa, lo que, per se, me alegra y motiva. Esa valentía y ambición que transmite un plantel que no se conforma con la salvación, por más que sea el objetivo prioritario. Pienso que es una premisa que no debe olvidar ningún estamento de la entidad, por más que la mente mire a otros lares. Toca Granada, en un partido altamente sugerente. Podré catarlo a unos metros y hay expectativas por ver el Almería de Fran Fernández de cerca en uno de los escenarios con más entresijos de la liga. Una verdadera prueba de madurez para un equipo que ilusiona y engancha.