Ambiciosos e insaciables

Esta semana, al fin, ha sido de celebraciones en el seno de la UD Almería. Hasta ahora, la temporada estaba dando que hablar, pero se echaba en falta algo tangible que atestiguara semejante año histórico. Porque ser colistas estaba bien, pero nada memorable. También era reseñable ser el equipo más goleado, pero podía mejorarse. El rendimiento irrisorio de muchos futbolistas se nos quedará en la retina, pero no nos darán ningún premio por ello. Sin embargo, el lunes, ya sí, el equipo lo logró: entró en la sala VIP de la Liga convirtiéndose en el primer plantel en no conocer la victoria en veinticuatro jornadas. Casi un siglo de competición que los rojiblancos han hecho añicos. Sin complejos. Con ambición. Insaciables. No en vano, los jugadores se marcharon con una ovación del estadio. El jolgorio es tal que hasta Garitano se ha sumado. El técnico se ha convertido en el primer entrenador que no logra vencer en sus primeros quince partidos al frente de un equipo. Dieciséis si se suma la debacle de Barbastro, aunque diecisiete con la única victoria del curso, ese día apoteósico en Talavera de la Reina que, imagino, será la carta a la que recurra el bueno de Gaizka cuando alguien le tire la estadística a la cabeza en unos años. Al menos ganó uno, pese a que no era de liga. Ahora queda ir a por más. De no vencer mañana, el Almería se convertirá en el equipo que más jornadas acumula sin sumar de tres. Hasta ahora, con los veinticuatro choques de este curso y los últimos tres del pasado, van veintisiete. Los mismos que el Levante entre 2021 y 2022. Un tropiezo en Granada pondría a los rojiblancos en solitario con veintiocho. Sería otro pasito para alcanzar el ansiado premio final: ser el peor equipo de la historia de Primera. Los trece puntos del Sporting en la 97/98 lo ponen difícil. Pero nunca duden de esta plantilla. Siempre quiere más. Y, por supuesto, seguiremos aplaudiéndole. Para que luego digan que en Almería somos conformistas.