Los Otros (y no la de Amenábar)

Hay punto seguido, punto y coma, punto y aparte, pero no punto y final porque es un error gramatical que conviene no cometer porque chirría. En el fútbol comentado existen otros. El más genérico es el que asocia el último resultado con el futuro. Y, ya sea en un sentido o en el contrario, lo último no siempre es lo definitivo y aún menos cuando restan 32 jornadas.

La UDA cayó en Ipurúa y los catastrofistas se han activado. Arrasan con todo y contra todo. Nada vale y todo hay que cambiarlo. El mejor es el peor y el peor no vale, una semana después. El dibujo es un mero garabato y Umar Sadiq, un crack una jornada antes, es un bluff. Es lo que tiene el amor a los colores. El amor es ciego y ciega.

Olvida que existen los rivales, cómo son y cómo ganan. Así, el líder Sporting tumbó al Alcorcón, colista, en el último minuto y con un autogol de su central Gorosito que culminó Djuka. Las Palmas se llevó el derbi canario en las postrimerías del partido con un autogol del Tenerife. La Ponferradina no fue capaz de pasar del empate contra el Fuenlabrada, que jugó en inferioridad durante 50 minutos.

Y el Eibar se colgó del larguero durante toda la segunda mitad para defender el gol de Stoichkov. Lo hizo por iniciativa propia, que habría sido impropia y objeto de severas críticas si el partido acaba en empate. Los armeros defendieron mucho, pero no de forma excelsa. Yoel, su portero, cedió dos ocasiones y la UDA fabricó otras dos. Pero los rojiblancos pecaron de falta de puntería.

Y mañana llega el Sanse. El filial de la Real Sociedad es una versión en miniatura del martillo-pilón de sus mayores. Los rojillos cierran contra los potrillos de Zubieta, con varios extranjeros en sus filas, el turno contra los tres equipos vascos de la categoría y no contra los equipos del Norte, porque hay más.