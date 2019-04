Ya no estás con nosotros, pero no te has ido. Con nosotros dejas tu legado de permanente amor, de laboriosidad en el trabajo y de entrega a tus seres queridos. Aquí se queda tu ejemplo permanente de fortaleza. Tu vida siempre ha sido una lucha constante que has afrontado con temple, con entereza, con talento; con valentía. Eres un héroe. Nos quedamos para siempre con tu rebeldía ante la adversidad y con tu generosidad sin límites con la familia, empleados y amigos. Porque tus desvelos han sido siempre los demás; aún prisionero del dolor, eras feliz viendo felices a los que te rodeaban. Ya no estás con nosotros, pero siembras para siempre un reguero de cariño y de amor. Has organizado tu propio viaje cuando Jesús de la Victoria pasaba junto a tu casa. Decidiste hacer con Él tu entrada triunfal en el Cielo. Un Domingo de Ramos. Un día de primavera. Ahora descansas, pero te has hecho eterno. Amigo Bernardo: gracias por dejarte querer y por querernos. Descansa en paz.