Analiza y la alergia

La alergia a los medicamentos afecta a más de un 7% de la población y es un factor de riesgo muy importante que hasta el momento no contaba con una técnica de diagnóstico fiable. Ahora la sociedad de diagnóstico Analiza ha adquirido el laboratorio suizo ADR-AC, pionero en investigación en alergias, para traer a España las últimas técnicas en el diagnóstico de alergias a medicamentos. Trabajan basándose en una combinación única de experiencia clínica y experimental en el campo de la hipersensibilidad a los medicamentos enfocado en dos vertientes. Por una parte, el diagnóstico de rutina. Se realizan diversos análisis diagnósticos para la clarificación de alergias a medicamentos, como es el caso de la urticaria crónica. Posteriormente se realiza un análisis y consultoría sobre las presuntas reacciones alérgicas relacionadas con medicamentos, para nuevos fármacos o medicamentos en desarrollo. Además asesoran en la evaluación clínica y la posibilidad de aprobar o rechazar la antigenicidad e inmunogenicidad del compuesto en cuestión. Es decir, la novedad que ofrece ADR-AC es que permite la posibilidad de detectar la alergia in vitro. Con una simple muestra de sangre sus test son capaces de diagnosticar reacciones alérgicas a fármacos que, de no detectarse a tiempo, puede ser fatales para los pacientes.

Para abordar este asunto se ha celebrado el I Seminario Diagnóstico en Alergología sobre la alergia a fármacos que ha contado con diversos expertos para debatir sobre las últimas novedades.

Tal y como explicó el Dr. Werner J. Pichler, fundador de ADR-AC, profesor de la Universidad de Berna y director de la división de alergias, algunas personas mueren porque no somos capaces de reconocer las causa de su enfermedad. "Con estos test podemos analizar el efecto de muchas drogas que pueden causar anafilaxis y también pequeñas enfermedades añadidas", afirmó el especialista.

Por su parte el Dr. Antonio Ballesta, director médico de Analiza, señaló que los métodos convencionales de laboratorio no están bien definidos, no son suficientemente sensibles, o específicos solo para un pequeño grupo de medicamentos. Con esto se pueden evitar grandes complicaciones como puede ser en las pruebas de provocación, que son un sistema de diagnóstico un tanto complicado. Finalmente, la Dra. María José Torres, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Regional de Málaga, matizó que el problema fundamental del diagnóstico de la alergia a fármacos es que la mayoría de los métodos se realizan en vivo, eso significa que hay que hacer pruebas al paciente y hay que hacerle una administración controlada. "Esas pruebas tienen riesgo, ya que se necesitan hacer en un ambiente hospitalario donde haya medidas de reanimación en el caso de que el paciente tenga una reacción", afirmó la experta.

Por este motivo la mayoría de las investigaciones que se están realizando actualmente van dirigidas al desarrollo de métodos in vitro. Con ello se evitan las pruebas de alto riesgo. Eso es bueno para el paciente, bueno para el médico y también supone un ahorro importante para el sistema sanitario. Seguro.