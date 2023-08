Animador del mercado

El Almería es un equipo muy odiado por otras aficiones, porque la envidia es muy mala, pero cada vez hay más gente que va dejando a un lado sus fobias y toma interés en el modelo de gestión del club, que será propiedad de un Jeque, pero desde luego Turki no tiene nada que ver con otros jeques, y menos el del Málaga. En una liga española cada vez más devaluada, sin grandes movimientos de mercado, el club rojiblanco se ha convertido en un animador de la ventana de fichajes. Una vez consumada la venta de El Bilal Touré al Atalanta (que ha escocido, y mucho, por el montante de la operación), el conjunto almeriense se dispone a reinvertir lo ganado para subir el nivel de la plantilla. Así, el sábado se anunciaba el fichaje del mediocentro senegalés Dion Lopy, seguido por varios conjuntos europeos e ingleses. Un jugador que ya tiene un magnífico presente y tiene un futuro aún mayor. Mediocentro defensivo, además de un imponente físico, tiene buenos conceptos tácticos, muy buen trato de balón y abarca mucho terreno de juego. No será de extrañar que en un par de años o dos se convierta en otro gran traspaso rojiblanco. Ahora se espera la llegada de Sergio Arribas, la perla de la cantera del Real Madrid; el guardameta Luis Maximiano, del Lazio; Marc Pubill, lateral derecho del Levante también muy cotizado, e Ibrahima Koné, delantero del Lorient. A ellos, aún habrá que sumar al menos un central más, quizás otro mediocentro y seguro que otro delantero. Un mercado de fichajes más que interesante e ilusionante, y una clara demostración de que el Almería sabe muy bien lo que hace, a donde quiere llegar y como conseguirlo. El objetivo de esta temporada es no pasar los apuros de la anterior, cuando logramos la permanencia sobre la bocina en aquel dramático encuentro en Cornellá ante el Espanyol. Si se confirman todos estos fichajes, el club habrá hecho todo en su mano para que así sea, ya será cuestión de Vicente Moreno y sus hombres refrendarlo sobre el terreno de juego. El entrenador no va a tener queja…