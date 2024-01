La Real Academia define ‘apatía’ como “impasibilidad del ánimo. También dejadez, indolencia, falta de vigor o energía”. Todo sirve para describir la situación actual del Almería, tanto del club (directivos, cuerpo técnico y jugadores), como del entorno (prensa y afición). Hemos aceptado como algo normal la peor temporada de nuestra historia, y eso que solo estamos por la mitad. Hemos asumido el descenso de categoría con una pasmosa naturalidad. Tanto que asusta y ofende a parte iguales. Nos hemos resignado a nuestra suerte y hemos bajado los brazos a pesar de que se nos llena la boca diciendo que Almería Nunca Se Rinde. También decimos que somos los Hijos del Desierto, quizás por la horrorosa travesía en la que estamos inmersos. Tiene poco de honrosa, decente y competitiva la campaña, más bien todo lo contrario, pero aquí no pasa nada. Nada que ver. Circulen. El Almería se ha tomado un año apático, con unas consecuencias aún por determinar, y aquí seguimos. Con El Assy desaparecido en combate. Con Turki en su burbuja. Y con el equipo en caída libre y arrastrando el escudo por toda España. Somos el peor colista del siglo XXI. Vamos camino de batir al peor colista de la historia, un Sporting que solo hizo 13 puntos. No hay una palabra más alta que otra. No hay decisiones drásticas. Apenas murmullos en la grada. Nada a lo que agarrarse. Ni un atisbo de reacción o emoción. Es muy triste escribir esto, pero es más triste es ver al Almería cada semana. Un equipo sin corazón ni alma. Un entramado defensivo de chiste, un centro del campo inexistente, un ataque impotente, un banquillo aburrido, una directiva ausente y una afición abandonada. Menudo cuadro. Y pese a todo la afición sigue al pie del cañón. No ha dado la espalda al equipo, sigue yendo al Estadio y viendo bochornos como el de Panplona. No tengo claro si es heroico, épico o masoquista. Lo que sí tengo claro es que la afición merece un respeto. El escudo lo merece. La ciudad y la provincia también. Y el club no está a la altura. El descenso es inevitable, pero queremos, como diría Pepe Gomes, respeto. ¡Respeto! Tanto de los dirigentes, como de técnicos y futbolistas. Que demuestren que esto les importa algo y no palabras vacías. El movimiento se demuestra andando. Y me importa poco que venga el Girona o vayamos al Bernabéu. Es intolerable lo que hemos visto hasta la fecha...