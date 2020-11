El Ansu Fati de Segunda

Todavía nos faltaban cosas por ver. Si ya fue surrealista el no ganar con tres jugadores más hace días, hoy nos tocó contemplar un cambio completo en el once inicial (confieso que solo vi algo parecido con partidos de Copa de por medio). Si además se logra la victoria a domicilio, con uno menos durante gran parte del choque y se consigue el triunfo en el último segundo (hacía tiempo que no le ocurría algo así a la UDA), hemos visto de todo en tan solo cuatro días. Bueno, y la explosión de nuestro Ansu Fati particular. Si las pretemporadas sirven para ir ajustando el once inicial, esta acumulación de encuentros y sus rotaciones también nos descubren a aquellos jugadores que van pidiendo paso. Igualmente se vieron a los que actualmente no están ni para el banquillo. El nuevo once no lo hizo mal de principio, pero este equipo tiene un problema en defensa. No termina de blindar el marco como se debe hacer en Segunda. Eso, preocupa. El primer gol encajado y la jugada que dio origen al penalti que ataja Fernando (Balliu estaba más pendiente de no partirse la nariz, demencial) mostraron a las claras que la solidez defensiva brilla por su ausencia. Luego, la pareja de mediocentros, sobre todo Petrovic, para olvidar. Por el contrario, el festival de Ramazani retumbó hasta en Old Trafford. Y tampoco me quiero olvidar de Sadiq, un jugador que con el paso de las jornadas también dará que hablar. Cuando Carvalho se junte con estos dos, nos vamos a divertir. ¿Y Fernando? Una más, un gladiador que siempre espera su oportunidad para demostrar su valía A Gomes le salió el invento, se compensó con creces la frustración del pasado domingo, pero sobre todo lo acontecido en este partido puede que se convierta en un punto de inflexión mental en pos de los primeros puestos. Las jornadas siguen avanzando, pero este equipo también. Da la impresión de que en esta temporada se va de menos a más, al contrario de lo que sucedió hace un año. Alguno en Manchester puede que esté ahora jurando en hebreo. Ramazani, al poder...