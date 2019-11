Antagónicos

Este domingo se disputará en el Antonio Palenzuela de Viator un esperado derbi almeriense en el que se verán las caras dos entidades que arrastran desde hace mucho tiempo una histórica rivalidad: Poli Almería y Unión Deportiva Almería B. Son dos conjuntos que comparten el rojiblanco y su naturaleza de capitalinos, aunque la diferencia entre clubes es abismal, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. El Poli pertenece a sus socios, es todo un homenaje al fútbol modesto, al romántico, como demuestra la expresión "sentimiento de pertenencia" que usa en sus perfiles de redes sociales constantemente. Y no lo hace como postureo, la usa porque puede. Y es que el histórico cuadro capitalino del pantalón azul cuenta en las filas de su primera plantilla con una veintena de jugadores almerienses, algo que no pueden decir el resto de representantes de la provincia en Tercera ni la UDA en Segunda División. Influye, claro está, su presupuesto, pero su apuesta siempre ha sido clara: aficionados de la tierra que confían en gente de la tierra, pase lo que pase y sea en la categoría que sea. En la UD Almería B, sin embargo, los jugadores nacidos en Almería que hay en su plantel pueden contarse con los dedos de una mano, algo que para nada debe ser negativamente criticable ya que el balompié es un deporte universal y es totalmente lícito tener a gente de donde uno quiera. Y digo uno porque en este caso, en el de la UDA, el aficionado no tiene poder de decisión alguno. Nunca lo ha tenido. No lo tuvo con Alfonso García y ahora con Turki Al-Sheikh, dueño del club, menos aún, aunque el jeque tenga a todos contentos dejándose la calderilla en coches para sortearlos. Es el fútbol profesional actual, el del negocio, el de un equipo franquicia de Arabia de Saudí en cuyo vestuario el acento almeriense brilla por su ausencia, pero que camina en la zona alta de la tabla ilusionando a cientos de paisanos que sueñan con verse en Primera el próximo año. Poli y UDA son dos entidades antagónicas, dos formas distintas de ver y gestionar el fútbol que sólo coinciden sobre el césped. Será este domingo, a las 12:00, en Viator.