Empezamos a regresar a lo que han llamado la "nueva normalidad". Recorremos los días del inventado término de la "desescalada", aunque sin entender muy bien la necesidad de abandonar hasta nuestro rico lenguaje castellano por estos políticos progres, o sea, los que creen que han registrado patentes y marcas y que todo lo demás es de origen facha. Se esmeran por aparentar que sin ellos España no avanzaría jamás.

En lugar de "desescalada" hubieran valido distensión, atenuación, disminución, reposición... y más palabras encontraría si buscara por nuestros poetas. Bécquer, sin ir más lejos, habría vuelto; como sus oscuras golondrinas, las que a estas horas estarían más que hartas de los balcones donde posar sus nidos. Pero vuelvo a esa novedosa normalidad.

¿Cómo se puede volver a una cosa nueva, a una vida en la que no hemos estado, a una situación jamás conocida? ¿Cómo volvería a un país en el que nunca estuve? ¿Cómo recuperaría un amor que nunca encontré? Es increíble lo que son capaces de hacer en el Gobierno de las omisiones más graves. Se atreven a esta magia truculenta del idioma, pero no tienen agallas de contarnos los muertos.

¿Qué es eso de la "nueva normalidad"? Porque estos días sin Feria la gente se ha creído que estaba en sus casetas. Pánico me ha dado ese extraño optimismo que te hace coger la curda antes de beber. ¿Es esa la "nueva normalidad"? Porque lo de irse a donde uno no va se ha llamado siempre imaginación. Yo lo que quiero es volver a la "antigua normalidad". Deseo una existencia sin autoengaños colectivos. No quiero ver el tiempo como quienes lo predicen, ante un mapa que realmente no es más que un panel. Quiero montañas de verdad, aire puro y lluvia que me moje o sol que me caliente. No veo a los españoles con mascarillas futuras, con distancias sagradas ajenas al abrazo, sin codos en una barra de bar ni brindis confiados. ¡Qué lejos nos queda a los españoles la normalidad hasta cuando la llaman "nueva"!