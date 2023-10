Para entender la fundación del Marchal de Antón López, que se está conmemorando este año, hay que retrotraerse unas décadas antes de la misma, a la repoblación que, tras la rebelión de las Alpujarras y reinando Felipe II, reconfiguró la población del reino de Granada y, específicamente, de lo que hoy es la provincia de Almería.

Aunque los repobladores vinieron principalmente de distintas regiones de la península, algunos llegaron de territorios más distantes. Dos de ellos fueron los hermanos Francisco y Mateo Lopes Muylindo, repobladores de Berja llegados desde Nápoles, y que desarrollarían su actividad en la zona con especial relación con la alcaldía mayor de las Alpujarras, en Ugíjar, y con Málaga, donde Mateo se traslada durante un tiempo.

Francisco Lopes Muylindo vino casado y con varios hijos, enviudó dos veces y acabó residiendo en Dalías, donde nacería su hijo menor, Antón, entre 1594 y 1599, y donde fallecería alrededor de 1607 (la ausencia de libros parroquiales dificulta especificar este dato). Antón Lopes Muylindo, que ha pasado a la historia en la forma “Antón López”, no es otro que el fundador del Marchal que ha llevado durante siglos su nombre.

Nacido en Dalías, en su infancia contrae una enfermedad de la que no tenemos más datos, pero que propicia que su madre haga un voto a la Virgen del Mar por su curación, voto que Antón, ya adulto, cumple, y devoción que transmite a sus descendientes.

Tras la muerte de su madre, en 1619, se traslada a Almería, donde funda la hermandad de S. Felipe y Santiago en la parroquia de Santiago. Rompiendo un compromiso matrimonial anterior, contrae matrimonio con Juana Ximénez, hija de Salvador Ximénez, vecino de la ciudad, quien tiene intereses en la taha de Felix. En los años posteriores, Antón va adquiriendo o arrendando terrenos en el Marchal de la Contraviesa (nombre primitivo del paraje) y desarrollando una amplia explotación agropecuaria, que incluye el adquirir del Marqués del Carpio varias fanegas de panizo blanco (maíz) para sembrar en la zona en 1638, instalar colmenas que, además de producir miel, facilitan la polinización de los cultivos, y tener una cabaña ganadera con cierta amplitud.

Aunque desarrolla el núcleo poblacional primitivo, únicamente los hijos menores viven permanentemente en el Marchal, trasladándose la familia a Huéchar (en esa época perteneciente a Santa Fe), donde, ya viudo de su segunda esposa, fallece en 1676 y es sepultado Antón Lopes Muylindo, no sin antes especificar en 1673, en su testamento, la naturaleza de patrimonio familiar que le atribuye a “su Marchal”, encomendando a su numerosa descendencia que no lo enajene a terceros ajenos a la familia, familia que no deja de mantener en los siglos posteriores relación con la zona e intereses económicos en la misma.

En su testamento especifica que lo entierren en su Marchal, en Almería o en Huechar, en función al lugar donde muera. Antón fallecerá 28-6-1676 en Huechar. En el archivo eclesiástico de entierros de Guechar- Santa Fé, aparece Antón, como “Antonio Lopes Mui Lindo Caracho, vecino que fue de Guechar. Recibió los santos sacramentos, enterrose en la Iglesia de Guechar, hicieronsele los oficios de cuerpo presente, novenario, honrras y cabo de año. Testó ante Juan de los Reyes, escribano de Gador. Dejó 505 misas, hizo un codicilo ante mí por el cual mandó se le dijeran cada un año dos memorias, una de vigilia y misa cantada del Santísimo Sacramento en su día u octava por Juana Gimenez su primera mujer, y la otra de vigilia y misa cantada al santo que fuere el día que murió y la fundó en tres bancales en el Marchal de las Contraviesas que era suyo”.