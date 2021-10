Es pasado sábado vimos probablemente los mejores minutos del Almería esta temporada. Tanto por el nivel ofrecido como por la entidad del rival que visitaba los Juegos Mediterráneos. Este brillo se fue lentamente apagando con las lesiones de Ramazani y Robertone y acabó desapareciendo con el triple cambio del minuto 77. La variación de sistema, pasando del 4-3-3 al 5-4-1, hizo perder la «identidad» al conjunto rojiblanco. No por un dramático giro de los acontecimientos en un rechazo del entrenador al estilo, sino por un nuevo planteamiento del Almería para afrontar el resultado a favor. En Girona también hubo un repliegue, evidente por un conjunto local que iba con todo a por el empate. La diferencia fue mantener el dibujo con alternativas para contragolpear. De hecho, Curro anotó el 1-3, aunque fuese anulado por fuera de juego. Los indálicos dejaban de buscar el tanto que cerrase el partido y optaron por hacer una defensa férrea protegiendo el carril central, tal y como explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al choque. El destino quiso que el gol justo llegase por ahí, en uno de esos balones largos que antes no habían encontrado a ningún jugador canario. Por lo tanto, la decisión de Rubi tenía un alto riesgo. Primero, si llegaba ese empate final. Segundo, por la repercusión a dicha disposición táctica. Todo que perder con ese movimiento en una partida de ajedrez que acabó en jaque, más por meras malas jugadas propias que por el rival. Sin embargo, lo más positivo que se puede sacar de este empate es el análisis crítico del entrenador de Vilassar de Mar tras el duelo. Una argumentación futbolística para dar sentido a esa modificación. Lo cierto es que Las Palmas no llegó a generar grandes ocasiones en esos minutos finales, pero esa jugada entre Raúl Navas y Jonathan Viera supone un revés en el encuentro y, sobre todo, a ese dibujo con cinco defensas. Solo queda aprender de los errores.