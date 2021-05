Aprendiendo

La llegada de Rubi a la UD Almería ha venido acompañada de un suspiro de alivio por parte de muchos. No ya porque haya supuesto el relevo de un José Gomes que, aunque siempre respetuoso y honesto, parecía agotado, sino porque sigue confirmando que el club ha aprendido la lección con respecto a los errores del pasado. Ya en invierno, la entidad presidida por Turki Al-Sheikh rechazó modificar el equipo, algo que sí hizo el mes de enero pasado, dando puerta a algunos jugadores útiles y trayendo a otros como Sivera, David Costas, Francis, Kaptoum o el ya mítico Edoardo Soleri que no solo rompieron la armonía, sino que terminaron costando la temporada en mayor o menor medida. Ahora, con este movimiento, el club también ha dejado claro que renuncia al tipo de entrenador que estaba firmando hasta la fecha para apostar por técnicos conocedores del fútbol español y, sobre todo, continuistas, abogando por mantener la esencia de este proyecto. Rubi no solo posee estas virtudes, sino que también parece conocer el lugar al que llega y la situación de la plantilla. En su rueda de prensa de presentación, habló del estado anímico del equipo, tiró de coherencia para referirse a un casi imposible ascenso directo y se mostró optimista con poder echar raíces en el club. Si de algo ha carecido la UD Almería a lo largo de su historia es de proyectos que vayan ligados a un entrenador. Fran Fernández fue el último en estar cerca de conseguirlo, pero la oferta a la baja de Alfonso García y la falta de apoyo de Corona lo empujaron a la puerta de salida. Casuco o Emery sí lograron aguantar en el banquillo unionista, pero poco más. Ni siquiera Javi Gracia o Francisco tuvieron esta fortuna. Con Rubi se vuelve a alimentar la esperanza de que un entrenador se vincule al club a largo plazo. Para ello, claro, tendrán que sonreírle los resultados. Sin embargo, ha empezado con un contrato de varios años y el apoyo de la masa social rojiblanca. Y eso, en Almería, ya es mucho.