Aprendizaje

Decirle que no a tu equipo es duro. Casi como negar a una persona. De hecho, lo primero suele implicar lo segundo, por aquello de que el componente social es algo inmanente al fútbol. Así, mentiría si dijese que no me tranquilizó que se agotasen, en menos de un día, las seiscientas entradas que el Espanyol mandó al Almería para el choque de mañana. Una tentación menos a la que sucumbir. Porque, aunque mi negativa a pegarme tal paliza parecía rotunda, resultaba que no lo era tanto. No lograba quitarme el viaje de la cabeza, consciente de lo poco práctico que es meterse veintipico horas de bus en apenas un día, pero lamentando al mismo tiempo perderme un encuentro de semejante importancia. Sin embargo, en frío, desde la comodidad del sofá, uno se alegra de poder pasar las madrugadas del sábado y el domingo en su cama en vez de en un estrecho asiento mientras recorre todo el Mediterráneo español.

Villarreal en 2013. Córdoba en 2016. Lugo en 2018. Leganés en 2022. Todos ellos fueron los últimos partidos de sus respectivos cursos. A todos acudí. En ninguno se ganó. La experiencia en los finales de temporada dice que no disfrutas. No lo dice, lo grita. Las previas están genial, eso sí. En algunas de estas ciudades se almacenan nuestros mejores recuerdos futbolísticos. Pero, cuando el balón echa a rodar, la euforia se convierte en sufrimiento y el optimismo en desesperación. Cierto es que mañana todo está de cara para el Almería. Empatar ante un rival descendido es suficiente. Además, los rivales directos tienen duelos más complicados que los rojiblancos. Aun así, no parece que se venga un partido de vino y rosas. Al menos, es lo que los finales de temporada nos han enseñado. Por eso, me tranquiliza no viajar. Y me enorgullece afirmar que la lógica se ha impuesto. Que la madurez ha llegado. Que hay cosas más importantes que el fútbol. Hasta que recaiga el curso que viene, claro. Ojalá en Primera.