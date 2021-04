Si alguien me decía hace un par de meses que la liga no era del Atlético de Madrid, lo hubiera dudado. Hace no mucho tiempo el equipo de Simeone contaba sus partidos por victorias y tenía un colchón de doce puntos sobre sus perseguidores, el Barcelona y el Real Madrid, que parecían estar desahuciados. Pero en el fútbol las cosas a veces no son tan previsibles y mire usted por donde, a falta de nueve fechas la cosa se apretó en serio y el que resulte vencedor, lo hará solo por una cabeza, como dice el tango. Al colchonero le entraron las dudas después de navidad, su garantía de gol, Luis Suárez, se ha lesionado y al parecer estará ausente algunas semanas, días que a estas alturas cuando hay que realizar el sprint final, resultan cruciales. La fórmula del partido a partido deberán aplicarla los de arriba, los del medio y los de abajo; nueve finales y nervios de acero que repartirá fortuna entre los participantes. Dentro de esta lógica, el sábado dos aspirantes, Real Madrid y Barcelona se enfrentaron en Valdebebas. Quien resultara ganador se hacía con el liderato y postulaba seriamente para convertirse en el mejor de una temporada rara, rara, rara. El equipo de Zidane volvió a vencer, esta vez por la mínima, pero con la sensación de que si apretaba acababa en goleada. Eso fue en el primer tiempo donde cada pelota que perdía el Barça se convertía en un mano a mano favorable al Real Madrid. Después los blancos terminaron pidiendo la hora, justo en el momento en el que Ilaix Moriba le reventó el travesaño a Thibaut Courtois. Lluvia, viento, coronavirus y muchas bajas de ambos lados para dejar en evidencia que al equipo de Koeman le alcanza para jugar y ganar a la mayoría de los equipos pero no le da para vencer a los grandes. Perdió contra el Atlético, cayó frente al PSG y nueva derrota contra el Madrid. Ahora es el momento de apretar y el que dé el apretón más fuerte, salva la temporada. Champions, Liga y Copa para disimular la mediocridad.