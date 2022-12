Apuesto a que seguirá

Almería, 15 de diciembre de 2022. Estimado Piñeiro, la situación de las negociaciones para renovar al capitán actualmente no es la más agradable, pero confío en que finalmente ambas partes lleguen a un punto de encuentro cediendo un poco en sus pretensiones. El agente de De la Hoz debe comprender que hoy por hoy es difícil que un club ofrezca renovar por 3 temporadas a un futbolista con 30 años y el club debe asumir también que darle solo un año, incluso 1+1 opcional, sería una propuesta ridícula para un futbolista que, no lo olvidemos, ha sido ejemplar en las cinco campañas que lleva vistiendo la rojiblanca. Ya no solo se trata de que es el capitán del equipo, el reflejo en el que muchos canteranos se miran, sino que en lo deportivo el cántabro está demostrando entrar en la madurez futbolística a un gran nivel, como se ve en cada partido que disputa, pero sobre todo cuando no está, porque Rubi sufre su ausencia. Espero que el técnico apriete también para que se alcance un final feliz.