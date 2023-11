Arabia 2034

Recién salidos del mundial de Catar 2022, con la movida que todo ello significó, visto lo visto, parece que Arabia Saudita va a organizar la copa del 2034. Sí, faltan más de 10 años y los árabes que nadan en un mar de petróleo no tienen competidor para la organización después que Australia desistiera de la idea. Sin restricciones financieras y vía libre a quienes se han ido llevando a su liga a jugadores como Cristiano Ronaldo, Mané, Neymar, Benzema y otros de renombre, los saudíes ya sabemos que van en serio. Pero a pesar de ello, los árabes, la gente de a pie, si es que se me permite, no van a los estadios de manera masiva a ver fútbol. Hay encuentros donde la venta de entradas apenas supera las cien localidades y muchas cosas tendrían que suceder para que todo pegue un vuelco de 180 grados. A la FIFA solo le interesa el negocio y es algo lícito. Eso sí, después no vengamos con lo de las dictaduras, el machismo y los problemas de conciencia que generan en esta parte del globo. Dinero a cambio de un lavado de imagen es lo que hay en el fondo de esta cuestión. Pero ojo que la tentación del dinero viene de hace mucho tiempo y creo que en ningún sitió la jugada salió bien. Es cierto que algunos países levantaron el nivel de sus competiciones, pero lo mismo sucedió con otras ligas donde los millones no fueron utilizados como arma de seducción. En un mundo globalizado la gente tiene acceso a ver y disfrutar a través de internet. Yo era un joven imberbe en los años ´90 cuando los jugadores iban a países como Japón a buscar la jubilación, particularmente me acuerdo del Yokohama Marino, donde jugaba Ramón Díaz. En los 2000, luego del mundial ´94, algunas estrellas viajaron a Estados Unidos, después a Rusia, luego a China, lo de Dubái y Arabia es mucho más reciente, pero ni así le han podido sacar punta al asunto. El fútbol como lo entendemos en occidente, no termina de cuajar y solo se va allí a por el botín. Digámoslo. Rubiales hay en todos los sitios y a fuerza de cartera, tratamos de exportar nuestro deporte favorito a sitios donde tal vez las carreras de camello les suene como algo más cercano.