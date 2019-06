Arantxa y el feminismo

Aquel sábado de junio del 89 España se apostó frente a la tele ante la gesta que se venía, y ninguno de los que elegimos el plan salimos defraudados. Arantxa representaba esa 'furia española' que, pese a acompañar a la selección de fútbol como atributo por el mundo, no solía generar victorias de lustre nunca. Furia estéril y frustrante. Pero lo de Arantxa no era solo sangre. Había nacido en la familia y en la ciudad ideales e iba camino de lo más alto. Si ganaba a Graff, la número 1 del momento, se convertiría en la vencedora más joven de la historia de Roland Garros. Todos golpeamos la bola con ella, claro. Y ganó. Ganamos en París. Aquella emoción no desmerece a ninguna generada por Nadal. El deporte femenino español estuvo viviendo un tiempo de Arantxa, que siguió en la cresta de la ola varios años, ganando grand slams y medallas olímpicas. Era inusual que una de las nuestras estuviera en lo más alto de algo, lo suyo parecía una raya en el agua. La mediocridad deportiva femenina de España en el concierto mundial seguramente era reflejo de una sociedad que todavía se quitaba las legañas de los años grises de la dictadura. Y lo hacía como podía, sin un manual al que acudir. Eran pocas las mujeres que podían, no ya practicar deporte con un enfoque profesional, sino incluso trabajar. Eran muchas las mujeres que criticaban a otras por 'emanciparse'. Y muchos los hombres que no las dejaban. Treinta años después, la mayoría de aquellas mujeres que murmuraban sobre fulanica porque "a saber cómo se estarán criando esos niños", ya se han muerto. Y aquellos hombres también, o van camino de ello. España es otra cosa. Ahora sale una Carolina Marín, o una Mireia Belmonte y no nos extraña. Ahora jugamos mundiales femeninos de fútbol, ganamos medallas olímpicas en baloncesto, somos elite en balonmano y hasta una de las nuestras corre más en moto que todo un pelotón de tipos con testículos. Y que yo sepa no ha sido por aplicar una política de cuotas. Ha sido la evolución de la sociedad, a la que sin duda ha contribuido el feminismo, pero desde luego no este que tanto ruido genera ahora, de tetas al aire y maneras prebélicas. La ideología de género no ha posado sus zarpas en el deporte, gracias al cielo, y sin embargo ahora ganamos. Qué cosas.