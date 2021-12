Desde 2001 se celebra en Lugo, allá por el mes de junio, la festividad 'Arde Lucus' para conmemorar el pasado romano y la fundación de la ciudad. En el Anxo Carro lucense tendría que haber disputado el Almería el último partido de este 2021 histórico. A pesar de contar con un partido menos, le saca 6 puntos al segundo y 7 al tercero. Es una pena que el partido no se jugara anoche, aunque si el brote de Covid nos hubiera atacado a nosotros, habríamos visto bien la cancelación. Sin embargo, queda la sensación de que quizás en ese caso, el partido si se habría jugado, ya que, según el protocolo nuevo de la liga, publicado justamente la semana pasada, con tal de que tuvieran 5 jugadores profesionales, el partido debía disputarse. Y si la Xunta de Galicia interfirió, como lo hizo, entonces el partido quizás se le tendría que haber dado por perdido al cuadro lucense. No me cabe duda de que en caso contrarío, no habría habido piedad con nosotros y si esto se lo hacen a cualquier otro equipo, "habría ardido troya". Lamentablemente el daño ya está hecho y sólo nos queda desear una pronta recuperación a los positivos del Lugo y esperar que la liga no nos la juegue como nos pasó la temporada pasada con el temporal Filomena y el partido aplazado contra el Leganés, y nos pongan esta visita en Lugo en la semana que más daño nos pueda hacer. Porque si alguien cree que nuestro camino al ascenso va a ser de color de rosa, no puede estar más equivocado. Un Almería con 48 puntos en la primera vuelta, a 9 del segundo y favorito Eibar y 10 del tercero Tenerife, era algo insoportable para Tebas. De todas formas, y tal como le comentaba ayer a mi colega Nando, por más que intenten ponernos trabas en el camino, la Rubineta es tan fiable que difícilmente podrán pararnos. Estos días de vacaciones les van a venir bien a plantilla y cuerpo técnico. El mes de enero vendrá cargado de partidos y con este que arrastramos de Lugo, más todavía. Conviene que todos recarguen pilas porque vamos a necesitar lo máximo de toda la plantilla para salir airosos de este tramo de la competición y seguir con paso firme a Primera División. ¡Felices fiestas! Lo mejor está por llegar...