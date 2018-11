Arranca la campaña pro '9'

Almería, 29 de noviembre de 2018. Estimado Piñeiro, leyéndote entre líneas deduzco que declaras oficialmente abierta la campaña pro '9' en el mercado invernal. No voy a ser yo quien te quite las ganas, pero si en verano no llegó el demandado ariete que complementase a Álvaro Giménez mucho me temo que será más complicado que venga en enero. Más aún teniendo en cuenta que Caballero, que es quien tenía toda las papeletas para hacer la maleta, apenas ha podido mostrarse tras su fractura facial. La otra alternativa pasaría por ceder a Sekou y que así tenga más minutos, pero no sé si Fran Fernández estaría por la labor de dejar irse a un jugador que cuando sale fija a las defensas rivales como pocos con su poderío físico. De momento el gol en el Almería es una labor coral, pero como Álvaro Giménez (estancado en sus cuatro dianas) no espabile, la anécdota puede convertirse en problema. A ver si el presidente esta vez se dejase caer...