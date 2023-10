El club ha tardado doce días en encontrar a un entrenador y ha estado dos jornadas ligueras en las que Alberto Lasarte ha tenido que tomar las riendas del equipo. Todo sin tener a ningún candidato atado previo al cese de Vicente Moreno, lo que ha provocado un sinfín de desplantes para acabar con Gaizka Garitano. Seis puntos en juego que daban la sensación de que se asumían como perdidos. El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, aunque en este caso son tres ocasiones. El Almería suma dos agostos en los que el mercado de fichajes es la excusa perfecta para asumir que los puntos llegarán en septiembre. Una mediocridad que está condenando no sólo una permanencia, sino un proyecto cuya vida puede languidecer con un descenso.

La línea continuista del proyecto con Rubi reemplazando a José Gomes ha quedado en el olvido con Moreno y Garitano como inquilinos del banquillo. Claro, todo pasa por algo que ambos tienen en común: nunca fueron la primera opción de la dirección deportiva. Lo que, inevitablemente, acarrea acudir a perfiles que pueden encajar en algunos aspectos, pero que no dejan de estar lejos de las aspiraciones del proyecto. Cuando el técnico no sigue el patrón de una plantilla confeccionada con piezas que no encajan con el modelo de juego, todo acaba cayendo como un castillo de naipes. La primera premisa como club debería ser que todos los caminos fuesen en la misma dirección. No queda otra que remar a contracorriente. En el parte de guerra que se está convirtiendo este artículo semanal, los números hablan por sí solos: tres de 27 puntos posibles, a cinco de la salvación y 24 goles encajados en estas primeras nueve fechas, una media de 2,6 tantos recibidos por partido. La pelota está ahora en el tejado de los futbolistas. Esos que llevan un mes tirando de retórica barata aludiendo a los tópicos habituales. Será o no será, pero esto no cambiará por arte de magia.