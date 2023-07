Ascenso frustrado

E L deporte almeriense no pasa por su mejor momento. La pasada semana el CB Almería lanzó un comunicado en el que informaba que renunciaba a competir la próxima temporada en la Liga Femenina Challenge, categoría a la que el conjunto rojillo llegaba tras su histórico ascenso a las órdenes de Álex Gómez, y en la liga EBA en el caso del masculino, que el pasado curso rozó los play offs de ascenso, ante la falta de apoyos económicos que le permitieran hacer frente a afrontar ambas competiciones. Sin duda una trágica noticia para el deporte almeriense y, en particular, para el baloncesto. Un momento muy duro que viene a demostrar que en el mundo del deporte lo logrado sobre el terreno de juego no siempre es suficiente, demostrando una vez más que poderoso caballero es don dinero. Pero no se trata de la única vez en la que nuestra provincia ha tenido que ver como uno de sus clubes renunciaba a lo que se había ganado con resultados. Ya la pasada temporada Unicaja Costa de Almería tuvo que renunciar una vez más a participar en competición europea aún habiéndoselo ganado sobre la pista ante la falta de apoyos económicos como en esta ocasión le ha sucedido al deporte de la canasta. Es innegable que se tratan de decisiones que duelen y que no deberían de tener que tomarse nunca. Pero no solo eso, sino que también deja un desolador panorama, preguntándose quien aquí firma estas líneas por qué no hay un mayor número de empresas locales e instituciones que apoyan estos proyectos deportivos. En un país en el que el fútbol, y sobre todo el profesional, lo acapara prácticamente todo, el resto de disciplinas deportivas ven como sus clubes tienen que realizar un arduo trabajo para poder contar con los suficientes recursos económicos con los que poder sacar adelante sus proyectos deportivos y disfrutar de los logros conseguidos sobre la cancha. Ojalá que estas situaciones de renuncia no se tengan que volver a repetir en el futuro, sin duda sería una grandísima noticia. Mientras, solo está en nuestras manos seguir pidiendo a las empresas y, sobre todo, a las instituciones locales que apuesten más por los clubes almerienses.