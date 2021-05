'Ascenso' obligado

El posible tercer ascenso del Almería a la élite del fútbol español, el cuarto de un equipo almeriense, dentro de un mes marcará la diferencia entre la buena nota y el aprobado raspado o incluso suspenso de estos dos años de Al-Sheikh. A pesar de que en el fútbol se debería valorar más el proceso y de que la propiedad saudí marcó el objetivo a tres años vista, sus propias decisiones obligan a que el equipo almeriense empiece en agosto en Primera, no sólo por el presupuesto o por el límite salarial, sino por esa ambición que se ha convertido incluso en presión para un vestuario tan joven. Si el fútbol se clasificase en materia, sería homogénea como quiera por su resultadismo; de ahí que si todo es júbilo en junio el retraso en la construcción de la Ciudad Deportiva y la remodelación del Estadio será culpa de la administración, mientras que otra temporada en Segunda haría saltar todas las alarmas, empezando a oler a chamusquina para una directiva que ha demostrado que quiere todo ya. Primera y el apartado de las infraestructuras han dejado en un tercer plano al filial, con la obligación de estar en Segunda Federación la próxima temporada. Un club como la UDA no se puede permitir tener al segundo equipo en el quinto escalafón, siendo el salto entre el 'A' y el 'B' altísimo. El pasado ejercicio ya se quedó fuera de una promoción que fue más amigable que nunca, siendo el argumento que el calendario que restaba era más asequible que sus rivales. Derrotas imperdonables en Maracena o Huétor Vega o igualadas en casa ante el Huétor Tájar o el propio Maracena no ayudaron a estar entre los cuatros primeros. Con tres ascensos para el mismo grupo (otros cursos ni uno...), los de Nandinho apenas han vencido un partido de los cinco de la fase de ascenso. Aún con opciones, el objetivo esta semana es clasificarse directamente para la segunda de las tres rondas. La plaza de ascenso que hay libre por delante del Torredonjimeno, El Palo, Antequera, Malagueño y Torremolinos es una obligación.