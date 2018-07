Primero fue el VAR. Ahora, el calendario asimétrico. Los que mandan en el fútbol parecen empeñados en seguir modernizando el deporte. Es algo que se hace ya en la Premier y en otras ligas europeas y ahora lo vamos a tener aquí. Aunque, no nos engañemos. Es altamente improbable que por mucho cambio que haya o cosas se inventen desde la Liga y la Federación a final de la próxima temporada los equipos que comanden la clasificación en Primera no sean Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid. Puede variar el orden, si acaso, pero no más.

El objetivo de La Liga, dicen, es que el orden de los partidos de la primera vuelta no condicione a los más decisivos de la segunda. Esto es, quieren evitar que un Madrid-Barça de la jornada 36, con los millones que general a su alrededor en cuanto a televisión y publicidad, sea totalmente irrelevante como ya lo fue la temporada pasada, cuando los barceloneses visitaron el Bernabéu con el título de Liga ya ganado.

Así que ya no nos valen esos calendarios en los que se hacía un cuadro de diecinueve semanas y se ponía la ida a un lado y la vuelta al otro. Lo habrán podido comprobar hoy en estas mismas páginas. El diseño de los calendarios de Primera y de Segunda, que por cercanía es que nos toca, ya no es el mismo y nos costará unas cuantas equivocaciones hasta que asimilemos que no por cerrar la primera vuelta en el campo del Alcorcón nos vamos a jugar las habichuelas en casa contra ellos en la última jornada (que nos las jugaremos en casa, pero contra el Albacete de Ramis).

Primero fue el VAR, aunque a Segunda tardará todavía un año más en llegar. Ahora, el calendario asimétrico. Con tanta innovación, ¿qué será lo siguiente en nuestra Liga? ¿Cantar el himno antes de los partidos o dar un concierto en el descanso como en la Superbowl?¿O un tercer tiempo como en el rugby?