Asteroid City, la última película de Wes Anderson, transcurre en un colorido viaje al pasado, al año 1955 en el que somos introducidos a una obra de teatro del mismo nombre. Dentro de la cual, se está realizando una convención juvenil de astronomía cuando ocurre un evento que cambiará el mundo y la vida de pintorescos personajes atrapados en la ciudad ficticia también llamada Asteroid City.

A su característico toque, se añaden 2 capas externas. Al empezar el largometraje somos recibidos por Bryan Cranston, nuestro narrador y guía, quien nos presenta al escritor de la historia y su agonía para que se entiendan los aspectos más personales de la misma.

Dentro de la obra, vemos el planteamiento de existencialismos, luto, pérdida y frenesí juvenil que juega en contraste con pulcros escenarios en los que enfrentamos a los personajes (rodados en Chinchón, España)

Es inevitable pensar en el autor fuera de su contexto y lo que tenemos aquí es a un director de cine con una exitosa carrera que está viviendo de primera mano el cambio de paradigma que Hollywood vive a día de hoy, tal como en los años 70’s lo fue The Last Picture Show( 1971) de Peter Bogdanovich tras la crisis de los grandes estudios hollywoodenses.

En aquel entonces The Last Picture Show era una carta de despedida a un sistema que estaba por desaparecer, y que trajo a nuevos autores que son referentes de la industria a día de hoy ( Spielberg, Coppola, Scorsese). En el año 2023 Hollywood se encuentra nuevamente en crisis, el sindicato de guionistas está en huelga desde Mayo y esta semana se unió el sindicato de Actores, la industria está paralizada y se ha producido un cuello de botella que ha explotado en los últimos meses.

Wes Anderson no es ajeno a ello y Asteroid City parece ser su respuesta, es la segunda película del autor en el que vemos al ‘autor’ físicamente presente contando la historia (siendo The French Dispatch la primera vez), me atrevería a decir que el autor ha presentado una de sus películas más políticas en años, posicionando a una figura que usualmente está en la sombra, literalmente en el centro del escenario, para que no haya la menor duda de quién es quién cuenta las historias.

