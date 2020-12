Atípica, pero Navidad

Como cada año, el olor a gofre, los puestos de La Rambla y las distintas luces que decoran gran parte de la ciudad anuncian la llegada de una Navidad que ya está tocando a la puerta de cada almeriense. Ha sido un año complicado para todos por culpa de la maldita pandemia, y seguramente también espera un mes de diciembre muy duro porque muchas personas no podrán ver a sus seres queridos, ya sea por las restricciones o desgraciadamente porque hayan sufrido en primera persona la COVID-19. Está claro que no van a ser unas fechas navideñas como las de siempre, ni por asomo, aunque como en las anteriores, la gente siga gastando dinero en regalos como locos. En esta ocasión está siendo mayormente a través del gigante Amazon ante los cortos horarios para comprar in situ que deja la nueva normativa y, para colmo, las pocas tiendas físicas que quedan en un centro de la ciudad que va camino de convertirse en un desierto y en el que, también hay que decirlo, aparcar es más difícil que entrar en el Pentágono, por lo que no sale rentable perder la mañana y la paciencia para comprar una bufanda y un bote de colonia. Aún así, aunque nos resulte complicado, es el momento de hacer un esfuerzo, de ayudarse unos a otros y tratar de reactivar a los negocios locales, que están pasando por un momento más que delicado. Esta Navidad no nos queda otra que levantar la cabeza, adaptarnos a las circunstancias y disfrutar de cada segundo que podamos pasar, siempre siendo responsables y cumpliendo con el protocolo sanitario, con nuestro entorno más cercano. Estas semanas no habrá comidas ni cenas de empresa numerosas, por desgracia para los hosteleros, pero en Almería tenemos la suerte de tener bares y restaurantes con bonitas terrazas en las que disfrutar, en petit comité, de la compañía de nuestra gente. Que este maldito bicho no nos impida, siempre con cabeza, brindar por la vida y esos pequeños instantes que ahora valoramos más que nunca. Ánimo para esta atípica Navidad.