Como Stendhal en el Duomo de Florencia, ese nivel de aturdimiento llegué a experimentar en cuanto leí por teletipos el estratosférico récord mundial de maratón establecido por Eliud Kipchoge. A sus 33 años, el keniata pulverizaba en Berlín el anterior registro en más de un minuto y reabría el debate acerca de los límites de la capacidad humana. Puedo entender que alguno de los lectores piense que tiro de hipérboles, pero este hombre, al parar el crono en 2:01.39 tras recorrer 42 kilómetros y 195 metros, hizo una media cercana a los 21 kilómetros por hora, manteniendo un ritmo constante de 2 minutos y 53 segundos por kilómetro. Para los que alguna vez nos hemos atrevido con una media maratón y comprendemos la proeza de bajar de 5 minutos el kilómetro, les puedo asegurar que la machada es de proporciones incalculables. Muchas scooters griparían su motor a ese ritmo continuo e incluso sería difícil mantenerlo en bicicleta. Pero ahí no queda todo, ya que por encima del portento físico está la fortaleza psicológica mostrada en carrera, pues tuvo que aguantar 17 kilómetros en solitario, sin ninguna liebre que le marcase el ritmo y peleando, por tanto, contra sí mismo para no desfallecer ni rebajar su marcha. Superado el temido 'muro' entre los kilómetros 30 y 35, Kipchoge aún tuvo la reserva de fuerzas necesaria para rebajar incluso su media en los dos últimos kilómetros, que hizo en poco más de dos minutos y medio. Si todavía no calibran bien la proeza, entiendan que este 'extraterrestre' estuvo literalmente esprintando desde el kilómetro inicial hasta rebasar la meta superado el 42. ¿Es posible que un ser humano baje de las dos horas la Maratón? Nadie daba un dracma por Filípides y llegó a su destino antes de desfallecer. Kipchoge lo tiene claro: "Superar esa barrera no es ninguna ciencia. Tienes que creer en ello. Ningún ser humano tiene límites. Todo es posible y los récords están para batirlos".