Es un drama que al cineasta Borja Cobeaga no le dé la "puta gana" de abordar nuestra Historia. Prefiere agraviarnos con insulsas historietas que no interesan a nadie. La pena de Cobeaga es que realmenta esa es la opción general del cine español: el camino del postureo y la taquilla fácil y dócil. Es la estrategia del cine y por tanto de nuestros canales, los que han agarrado la parte más gorda del mango audiovisual.

No esperen una película ni una serie sobre los acontecimientos que van cumpliendo 500 años y otros episodios más recientes. Pónganse a temblar con las ficciones que se cocinan de Hernán Cortés y sobre todo recen para que a Rosa María Mateo no le pidan encargar una serie sobre la vuelta al mundo de Elcano para al final colocar a los marineros andaluces de asesinos de filipinos. Para eso mejor que no lo intenten.

Luego viene el presidente mexicano a exigir disculpas donde no debe (sobre las históricas desgracias mexicanas mejor que pregunte a los vecinos de arriba) mientras los kichis y los cobeagas comienzan a sacar los cencerros. Ya cuando eran niños en una animación francesa como Érase una vez el hombre, colocada a tantas ingenuas familias como enciclopedia, vieron algo así de unos aztecas civilizados y bondadosos frente a unos españoles bandidos y despiadados que se cargaron la Arcadia precolombina.

Ni toda la leyenda negra que quieran inventar o reinventar (¿lo hacen para fastidiar a Vox? qué cortedad de miras) tapará las esperanzas de los espectadores de contemplar ficciones españolas (los franceses no lo harán, descuiden) que traten con respeto, con mirada sosegada, nuestra Historia. Con sus sombras y también sus luces (la luz que le faltaba a La peste y a 1898, por ejemplo). Que se haga al menos un esfuerzo como el de Isabel, que cabreó a los independentistas (señal de que interesó y era certera).

En el horizonte sólo tenemos a El Cid que ha encargado Amazon. Bueno, salvo que Cobeaga quiera hacer una biografía de Sabino Arana. Para reírnos.