N O existe ninguna norma sobre papel, nada al respecto en ningún reglamento futbolístico, que diga que hay una cifra máxima de goles que se pueda marcar en un partido. Nunca ha habido un tope como regla a cumplir, ni lo habrá. Pese a ello, sí que es cierto que ha existido, sobre todo en el ámbito amateur y semiprofesional, que es donde suelen darse más este tipo de situaciones, una ley no escrita que obedece al más puro sentimiento de la deportividad y que implica que si un equipo es tremendamente superior a otro sobre el terreno de juego no es necesario llegar a la humillación haciéndole encajar un marcador de dos cifras para que quede constancia de ello. Evidentemente, nadie está obligado a cumplir esto, ya que todo aquel jugador o jugadora, entrenador o entrenadora que forme parte de un equipo que juegue en una liga federada sabe a lo que s expone en un partido que no deja de ser una competición. El pasado fin de semana, en la segunda jornada de la Segunda Andaluza Femenina de Almería se dio una de estas abultadas victorias, haciendo saltar nuevamente el debate de si hay necesidad de endosarle un 19-0 al contrario. Sin ánimo de criminalizar al cuadro vencedor, porque como bien dije antes un partido de liga, sea la que sea, es para competirlo durante los noventa minutos y seguramente todas las jugadoras buscan su premio, como cualquier deportista, y en este caso es celebrar goles, soy de los que piensa que quizás haya que levantar un poco el pie del acelerador una vez que se llegue a la decena de tantos, y más aún en categorías modestas, donde se debe dar ejemplo de lo que es el deporte en estado puro, lejos de tejidos empresariales y insanas ambiciones como las que están contaminando el balompié de elite. Nadie puede reprochar nada a las vencedoras por cumplir su función, que no es otra que la de marcar, pero sí se les puede preguntar lo siguiente: ¿Cómo se sentirían si tuviesen que sacar casi una veintena de veces el balón de su propia portería?