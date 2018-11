Tal día como hoy de hace justo 11 años, el 11 del 11, pero de 2007, desayunábamos en la plaza de los Burros. Todavía por allí pasaban coches y las mesas de la Colón, que aún no era un gastro-bar, estaban puestas de aquella manera entre los bancos de la plaza. Ojeábamos el primero de los 3.986 números que lleva hasta ahora Diario de Almería, que por aquel entonces era Almería Actualidad, tras una jornada previa de infarto. Lo había tenido delante toda la tarde anterior, pero no fui consciente hasta ese momento en que pude revisarlo con tranquilidad que don Juan Carlos I le había soltado a Chávez su mítico ¿por qué no te callas? Recuerdo lo que sentí. Satisfacción. Satisfacción de haber contribuido a sacar adelante un nuevo medio de comunicación. Hoy, echo la vista atrás y sigo sintiendo esa satisfacción por todo lo que ha venido después. Y así, satisfechos, deberían sentirse todos los que por aquí siguen y han estado. A todos ellos, felicidades.