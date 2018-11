Todos a una

Remar en la misma dirección. Ir en el mismo barco. Fuenteovejuna. Y tal y tal, todas las ocurrencias para arengar al grupo cuando vienen mal dadas son recurrentes. La derrota ante el Rayo encendió las alarmas porque por primera vez se vio a una UDA desbordada, superada sobre todo en la segunda parte por un rival que tampoco hizo mucho y por eso lo grave es que ganara 2-0. Y es que si no llegas con claridad al área contraria ni tan siquiera consigues tirar a puerta en la mayor parte del partido el resultado no podría ser muy positivo que digamos. Para colmo, se destapó el tema estrella de la semana, muy a pesar de todos: la cenita de marras. No voy a entrar mucho, al menos eso pretendo, por respeto a un Fran Fernández que fue quien pidió en una de las últimas comparecencias que dejemos ya el asunto. Y aunque pase en todos los clubes, sea gente joven con derecho a vivir y todo lo que quieran los que piensen que aquí no ha pasado nada y que esto sólo desestabiliza, únicamente diré que no debe ser plato de buen gusto para un entrenador estar en esa tesitura y que los culpables son quienes van a trabajar (entrenar es su trabajo también) en una condición dudosa, quien decide que no haya sanciones y desautoriza a quien con toda la razón las pide: no busquen culpables en quienes filtren lo que acontece y menos aún en los que informan de ello. Faltaría más. Y ahora, eso sí, que vayan a una de nuevo. Que bastante importante es el partido ante el Depor como para desunirse. Que si se está para divertirse, aunque sea en algo irresponsable por prolongar la diversión, se está para dar el callo. Que vuelva la entrega, el hambre y la lucha que tanto hemos visto en el estadio. Que respeten el escudo que llevan en el pecho y nos hagan sentir orgullosos de él a los sufridores que lo llevamos en la bufanda. Y tan amigos.