De 2.000 en 2.000

Hizo pupa en el vestuario, según me consta, la exclusiva publicada por este diario sobre las primas que se embolsan los jugadores del Almería por ganar los partidos en el Mediterráneo. Si por mí fuera ojalá que de aquí al mes de junio Alfonso García tenga que rascarse el bolsillo cada quince días, porque eso sería síntoma de que el equipo mantiene su feudo como un fortín. En dicha información, suscrita por el arriba firmante, este medio no hace juicios de valor, simplemente da a conocer una realidad por otra parte común en todos los equipos profesionales, como es pactar una serie de primas en función de la consecución de determinados objetivos. Si en este caso el presidente y los capitanes del Almería decidieron que fuera por ganar como locales, nos parece perfecto. Cabe añadir al respecto que no está de más complementar de esta forma los sueldos de unos jugadores que en la mayor parte de los casos no sobrepasan el salario mínimo estipulado para la categoría de plata. Los debates que surjan entre la afición ya son como los colores, que cada cual tiene su gusto. Los habrá que censuren este tipo de 'aguinaldos' al margen de la ficha y se lo reprocharán a la mínima que puedan en el campo y los habrá que lo entiendan como un extra que ya quisiéramos muchos percibir en nuestros respectivos trabajos. El análisis que no se comprende es tildar la información de 'desestabilizadora' o intentar buscar algún fantasma donde no lo hay, como parece que ha sido la reacción del plantel, al menos la exteriorizada por René, uno de sus capitanes, que no pudo desacreditarla porque antes de ser publicada fue convenientemente contrastada. Los jugadores tienen que comprender que como privilegiado grupo de profesionales que son deben saber encajar las informaciones más incómodas con las loas y adjetivos superlativos que asiduamente también les dedicamos. Dicho lo cual a ganar al Lugo y pillar otros 2.000, que bienvenidos sean para Navidades.