De la A a la Z

La noche del 20 de octubre de 2008, en la sede almeriense de la UNED, se presentó oficialmente el libro Almería-Emery: de la A a la Y. Acudí a dicho acto por motivos laborales, aunque también por mi gran cariño a uno de sus autores, Txabi Ferrero, un athleticzale de Muskiz (Vizcaya) que desde hace un par de años escribe diariamente en las páginas de este rotativo. Se dieron cita numerosas autoridades políticas, periodistas, jugadores de fútbol y algunas amistades del que había sido técnico de la UD Almería y que en ese momento estaba al frente del banquillo del Valencia CF. Uno de esos buenos amigos que el entrenador vasco había hecho durante su etapa en el club rojiblanco era el escritor Miguel Naveros, quien nada más terminar la presentación del libro me convenció para quedarme a cenar en el Hotel Catedral junto a Emery, Txabi, Amérigo y, si no me falla la memoria, Chacho Torres y Juan Carlos Serrano. Durante la velada Emery contó infinidad de anécdotas y aproveché para pedirle que me hiciese una dedicatoria en el libro. "De un amigo con sentimiento almeriense", puso. Meses después de aquella noche decidí hacerle una entrevista a un jovencísimo entrenador que había tomado las riendas de la AD Parador. Se llamaba Fran Fernández, actualmente conocido como FF. Ese técnico almeriense lleno de ilusión, que con el paso de los años ha ido cumpliendo sus sueños, a base de mucho esfuerzo, me contó en aquella conversación que uno de sus ejemplos a seguir era Unai Emery. Ya han pasado más de diez años desde aquella entrevista y Fran, al igual que el vasco en su momento, está haciendo historia en una UD Almería que hubiese enamorado, como ya lo hizo en la era de Emery, a mi amigo Naveros, que este mes hará dos años que nos dejó. Espero que allá donde esté tenga buenas vistas del Estadio de los Juegos Mediterráneos y del Wanda Metropolitano.